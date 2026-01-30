昨年、韓国の全産業生産増加率が0．5％にとどまり、5年ぶりの低水準を記録した。昨年上半期までは非常戒厳の影響が続いたものの、新政権発足後の消費クーポンなどの景気刺激策により、消費関連の指標は改善した。半導体のスーパーサイクルが景気全般に好循環をもたらしたが、建設業の不振が依然として景気回復の足を引っ張っている。30日、国家データ処（旧統計庁）が発表した「2025年12月および年間産業活動動向」によると、昨年