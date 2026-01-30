2月の食品値上げは600品目あまりと値上げが一服する一方、「円安」への懸念から先行きの不透明感が強まっています。【映像】値上げされる食品食品メーカー195社への調査によりますと、2月の値上げは674品目となり、去年より6割減りました。1000品目を下回るのは4カ月連続です。ジュースや、コメを原料とする日本酒などの「酒類・飲料」が最も多く、「加工食品」が続きました。値上げの要因では、原材料の高騰に加えて人件