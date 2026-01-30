ABEMAでスポーツ配信サービス「DAZN」のコンテンツが視聴可能なプラン「ABEMA de DAZN」の月額料金が、これまでの「月額4200円／年額3万2000円」から、「月額3800円／年額3万円」に値下げすることを発表した（すべて税込）。【画像】息子のYouTube活動について語る森保監督「ABEMA de DAZN」では、2月6日から開幕する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』を全試合生配信することも決定。さらに、6月から7月に開催される「FIFAワ