スーパーを訪れた買い物客＝19日、東京都練馬区のアキダイ関町本店衆院解散日以降、選挙の争点となっている政策や課題に言及しているX（旧ツイッター）の関連投稿数を分析した結果、物価高・消費税が31万件超で最多だったことが30日、共同通信の調べで分かった。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が22万件超で続き、政治とカネと、外国人政策も21万件を超えた。各党が物価高対策を公約に掲げる中、交流サイト（SNS）上でも生