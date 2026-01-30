アメリカのトランプ大統領はFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長について、日本時間の今夜にも発表すると明らかにしました。【映像】次の議長について言及するトランプ氏トランプ大統領「FRBに非常に優れた人物を選んだ。それはあすの朝に発表する」トランプ氏は29日、5月に任期を迎えるパウエル議長の後任を30日の朝、日本時間の今夜にも発表すると明らかにし、「金融界で広く知られ、非常に尊敬されている人物だ」と述べまし