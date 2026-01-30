戦車も「頭上」を気にする時代に2026年1月26日、インドの首都ニューデリーで開催された「第77回共和国記念日パレード」において、インドが誇る国産主力戦車「アージュン Mk-1」の最新仕様が姿を現しました。【鎖のカーテン？】これが鉄製すだれ付き「アージュン」戦車です（写真で見る）注目は、砲塔上面に設置された「鉄製のすだれ」のような奇妙な装備でした。これは、対ドローン用装甲「スラット・アーマー（格子装甲）」の