日本アクセスは1月22、23日の両日、インテックス大阪で「春季フードコンベンション26」を開催した。出展社数は515社で前年比7社増。内訳はドライ124、菓子41、アイス26、冷凍食品58、和日配63、洋日配66、乳製品15、生鮮・デリカ122。入場者数は2日間で約8400人となった。開催テーマは「変革と挑戦×実践〜ソリューションプロバイダーへの進化〜」。消費者の節約志向がいっそう強まる一方で、旅行や趣味など自分へのご褒美にお