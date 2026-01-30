日本航空（JAL）は、年末年始に東京/羽田〜ホノルル線の機材を大型化し、ファーストクラスを設定する。東京/羽田発のJL72便には12月25日から2027年1月10日まで、ホノルル発のJL71便には12月25日・26日・29日・30日と2027年1月1日・2日・5日・6日・8日・9日、同JL73便には12月27日・28日・31日と2027年1月3日・4日・7日・10日にそれぞれ設定する。機材はファーストクラス8席、ビジネスクラス49席、プレミアムエコノミークラス40席、