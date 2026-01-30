メルセデス・ベンツ日本は、羽田空港第2ターミナルの「メルセデス ミー 羽田エアポート」を1月31日に閉店する。併設するThe Minatoya Loungeも2月10日で閉店するが、クリスピー・クリームドーナツは営業を継続する。場所は地下1階。営業時間はギャラリーが午前9時半から午後8時まで、The Minatoya Loungeが午前9時半から午後8時半まで（ラストオーダーは8時）、クリスピー・クリーム・ドーナツが午前9時から午後9時まで。（画像：