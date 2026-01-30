NEC（日本電気）は、1月29日に開催した第3四半期決算説明会で、基地局事業からの撤退を表明した。 モバイル分野での世界最大の展示会であるMWCでのNECブース 今後、基地局関連事業はvRAN関連事業に集中することで収益性の改善を図るほか、組織再編によるシナジー最大化を目指すという。NECは、基地局事業からの撤退に伴う構造改革費用として、第3四半期に180億円の損失を計上している。