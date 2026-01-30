元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは29日、自身のInstagramを更新。ダイエットで大幅に減量したことを報告しています。【写真】丸山桂里奈のほっそりした姿「かりちゃんやっぱ美人さんだなぁ」「ダイエット成功しました」と書き出し、「とりあえずは6.1キロ減」と減った体重を明かしている丸山さん。「まだここからも継続できるように」と、ダイエットは続けることを表明しています。またハッシュタグでは「どんだ