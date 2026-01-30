マルハニチロは、家庭用すりみ商品について、4月1日納品分から出荷価格を値上げする。同社は、原材料価格の上昇、動燃料費・包装資材費・物流費・人件費の増加に加え、円安が続く厳しい環境下において、生産コストを抑えるべく取り組んできた。しかしながら、企業努力だけではコスト上昇分を吸収することが極めて困難な状況となった。ついては商品の品質を維持し、安定的に商品を届けるため、家庭用すりみ商品の出荷価格の改定を実