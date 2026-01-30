MLB・ホワイトソックスは日本時間30日、公式SNSで昨季ブルージェイズのリリーフとして活躍したセランソニー・ドミンゲス投手の獲得を発表しました。ドミンゲス投手はメジャー通算40セーブ、78ホールドを記録している右腕。昨季途中にオリオールズからブルージェイズへ加入すると、24試合に登板し、2勝1敗、7ホールドの成績を収めチームのア・リーグ優勝に貢献しました。そしてドジャースとのワールドシリーズでも5試合に登板すると