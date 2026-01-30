レスリング女子で五輪メダリストの浜口京子（48）が30日までに自身のインスタグラムを更新し、髪を切ったイメチェンショットを公開した。「いつも行くお花屋さんに行ってきましたーーお花屋さんのご主人は、いつも、色んなお花を教えてくれます」とつづり、ピンク色のガーベラを手にポーズをとるショットを投稿。「ミモザのお花も、購入しました。ミモザも好きなんだーまた、お花を購入して、お部屋に飾ろうと思います」と続