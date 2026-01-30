トランプ米大統領＝ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、交流サイト（SNS）で、ボンバルディア社製などカナダの全ての航空機の認証を取り消すと投稿した。カナダが米ガルフストリーム社の航空機の認証を拒否しているからだと主張した。報復措置とみられる。カナダから輸入する航空機に50％の関税を課すとも警告した。トランプ氏は投稿で、ガルフストリーム社の航空機は何年も前に認証され