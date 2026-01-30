JRAは30日、アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領が、国賓として訪日されることを記念し、記念競走を実施すると発表した。2月8日の東京10R・初音S（3勝クラス、4歳以上牝馬限定、芝1800メートル）が「アラブ首長国連邦大統領国賓訪日記念ザイード＆ラシッド杯」に変更される。