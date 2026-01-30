ＮＨＫ「あさイチ」は３０日、プレミアムトークとして上白石萌歌が登場するも、首都圏など一部地域では政見放送などがあり「あさイチ」は放送されず。２月１１日に再放送されるが、ネットでは「録画予約してたのに…」などの声が上がった。上白石は自身のＸで「大好きなあさイチでこうしてたくさんお話させていただいて…感謝です。お三方のプロフィール帳もうれしかった…好きなもの丸出しの朝で、大地の子への想いもたっぷり