お風呂に入る際、「追い炊きはガス代が高いから控えた方がいい」と聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。一方で、お湯を全部張り替えるのも水道代やガス代がかかるため、どちらが本当にお得なのか分かりにくいものです。 本記事では、追い炊き1回あたりのガス代の目安を解説するとともに、お湯の張り替えとのコスト比較や、ガス代を抑えるための工夫について分かりやすく紹介します。 追い炊き1回でかかる