バラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」（朝日放送テレビ）が1月23日に放送した内容が炎上している。コラムニストの木村隆志さんは「ただ、内容について擁護の声も聞こえる。背景には、在阪局が直面するテレビを取り巻く状況の変化がある」という――。大阪市にある朝日放送テレビの社屋（写真＝Mc681／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■批判だけでなく擁護も多い「ナイトスクープ」騒動『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送テ