日本ハムは30日、2026年のチームスローガンが『DOMIれ！』に決まった。清宮幸太郎選手会長は球団公式ホームページを通じて「シーズン終了後、ボスから『圧倒的に勝たないといけない』というお話をいただきました。FFESでもファンの皆さんの前でお話しになっていて、自分の中で『圧倒』というキーワードが浮かびました。また、選手が日常から口にでき、さらには試合中にも使える。ファンの皆さんも含めて誰もが親しみやすく、み