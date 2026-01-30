NCTのドヨンが、自立準備青年の支援のため1億ウォン（約1000万円）を寄付した。国際協力NGOのワールド・ビジョンは1月30日、ドヨンから自立準備青年支援事業の後援金として1億ウォンが寄せられたと発表した。【写真】ドヨン、神戸に寄付のきっかけは、2月1日に迎える自身の30回目の誕生日だという。今回の寄付は、保護終了後も継続的な支援が必要とされる自立準備青年の状況に共感し、若者たちが自ら生活を築いていくための基盤づ