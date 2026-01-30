プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテベンチャーズ静岡は３０日、森下宗（つかさ）氏（３４）が野手コーチに就任すると発表した。森下氏は左投左打の外野手で、掛川工高から愛知工大に進学。２０１２年育成ドラフト２位で広島入り。１４年は四国ＩＬ・愛媛でプレーした。「地元静岡県の球団に携わることができて、大変うれしく思っております。勝てるチームを目指し選手育成に努め、静岡そしてハヤテを盛り上げてまいります