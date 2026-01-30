ＡＢＣテレビの新春社長会見が３０日、大阪市福島区の同局で行われ、今村俊昭社長が出席した。同局では、２３日放送のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）の番組内容が「ヤングケアラー」ではないかとネットで大炎上している。今村社長は冒頭で「こうした事態を招いたのは、編集・構成を行った番組側に起因するものでございまして、当社として深く反省しております」と陳謝した。この日夜に