２９日、黒竜江省富錦市で撮影した月。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）【新華社ハルビン1月30日】「今年最も大きな上弦と満月の間の月」が29日、夜空に昇った。月が地球に比較的近い位置にあるため、直径が大きく見える。２９日、黒竜江省同江市で撮影した月。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）２９日、黒竜江省大慶市で撮影した月。（ハルビン＝新華社配信／劉崴）２９日、黒竜江省同江市の空に浮かぶ月。（ハルビン＝