◇全農杯 2026年全日本卓球選手権大会ダブルスの部(1月29日〜2月1日、愛知・スカイホール豊田)女子ダブルスのベスト8が決定しました。4回戦からの出場となるスーパーシード組が順調に駒を進める中、2回戦から出場となっていた張本美和選手・長粼美柚選手ペアと佐藤瞳選手・芝田沙季選手ペアがベスト8入り。準々決勝進出へ駒を進めました。両ペアはこの日、3回戦から実施。5回戦は同日3試合目の試合となりましたが、張本・長&