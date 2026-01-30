俳優・山村紅葉が３０日、東京・麹町税務署で行われた、確定申告（２月１６日〜３月１６日）のＰＲイベントに出席した。山村は早稲田大学政治経済学部在学中にドラマデビューを果たし、２０本以上もの作品に出演するも、大学卒業後は、大阪国税局で２年間勤務を経験。結婚退職後に俳優業に復帰している。この日は職員の指導の下、マイナポータル連携からのスマホを使った確定申告書の作成を体験。国税ＯＢとして山村は「私に