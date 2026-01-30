「デイリースポーツ杯争奪戦」（３０日、徳山）１号艇で人気を集めた樋口亮（５０）＝長崎・７６期・Ａ２＝が逃げて１着。２０２３年９月大村以来となる今年初、通算では３７回目の優勝を飾った。２着に３カドからまくり差した今垣光太郎（福井）、３着に岩津徹郎（岡山）が入り、本命サイドの決着に終わった。自らで勝ち取った絶好枠から速攻を決めて樋口が約２年４カ月ぶりとなるＶをつかんだ。「めっちゃ緊張したけど、め