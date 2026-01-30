JR宇都宮駅前で計5台の車が絡む事故が起きた現場＝30日午後1時40分、宇都宮市30日午後0時25分ごろ、宇都宮市のJR宇都宮駅前で、スポーツカーが車に突っ込み、計5台が絡む事故が起きた。栃木県警は、スポーツカーを運転していた男を道交法違反（酒気帯び）の疑いで現行犯逮捕した。県警や消防によると、タクシーに乗っていた20代女性が肩と首の痛みを訴え、病院に搬送されたが命に別条はないという。現場は駅西側「宮の橋」の上