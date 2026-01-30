米紙ワシントン・ポストの看板＝2016年、ワシントン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは29日、有力紙ワシントン・ポストが経営立て直しに向け、編集部門などでの大幅な人員削減を近く発表すると報じた。スポーツ、国際、地方の報道が縮小対象になる見込み。ワシントン・ポストは1972年のウォーターゲート事件の調査報道でニクソン大統領を辞任に追い込んだ。アマゾン・コム創業者のジェフ・ベ