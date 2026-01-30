「第１９回週刊実話杯」（３０日、川口）落合春翔（２１）＝川口・３９期＝が、２日目６Ｒで逃げて１着。デビュー２戦目で初勝利をマークした。「コースを意識して走りました。Ｓはきのう（初日）より切れたし、緊張感はあまりなかった。第一目標が達成できて良かった」と安どの表情を浮かべた。それでも自己評価は厳しく、「７０点くらい。まだコースを外す。課題だらけなので」と語る。養成所では優秀賞を受賞したが、昨