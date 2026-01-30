「ネイル変えました。セリアのヌーディコーラルの色味が本当に良くて、何回も、連続でもかまわず使っちゃう」【写真】映画「ジョーズ」さながらの迫力に思わず二度見一見、美容に関する投稿かと思いきや…ネイルをしたきれいな手の横には、牙をむいて今にもガブっとしそうなシベリアンハスキーの「おとび」くん（1歳・男の子）の姿が。思わず二度見するほど迫力満点のこのショットは、19万件超の“いいね”を集め、「歯ぁ！！！！