私はツバキ。夫ダイスケとは授かり婚でした。長女のシュリ（1歳）を出産し、その後すぐに次女のリセ（0歳）も授かりました。専業主婦の私は、毎月ギリギリの家計に不安が募ります。そこで元上司のサイトウさんと数年ぶりにファミレスで会い、在宅の仕事を紹介してもらいました。しかしその数日後……。帰宅したダイスケはいきなり「不倫してるだろ」と言ってきたのです。まったく身に覚えのないことで、怒鳴ってくるダイスケに私は