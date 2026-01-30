実業家の前澤友作氏が企画し、日本ゴルフツアー機構（JGTO）が共催する「前澤杯 MAEZAWA CUP」（4月13日〜26日）で、大会を盛り上げるラウンドガールのオーディションが開催されることが発表された。【写真】脚線美が際立ちますラウンドガール特集昨年、ゴルフ大会としては異例の取り組みとして大きな反響を呼んだラウンドガール企画。2026年大会では、選ばれたメンバーをオーディション形式で決定することが決まり、新たな試み