陸上男子100メートル日本記録保持者の山縣亮太（セイコー）が30日、オンラインで会見を開き、来年度から競技を継続しながら慶大体育研究所の専任講師に就任すると明かした。「母校の慶大で好きな陸上競技を研究できること、若い新しい世代の皆さんに自分の培ってきた経験、技術を伝える機会をいただいた。ワクワクした気持ちでいっぱい」と話した。競技と研究を進めながら週に数コマ、一般学生に授業を行う予定。「自分を実