新潟市は30日、市立の障がい者支援施設利用者への虐待や暴言があったとして福祉部に所属する50代の一般職員2人を停職処分にしたと発表しました。 停職処分となったのは、福祉部の50代の男性職員2人です。1人は、2023年6月に2度にわたって利用者が送迎バスに乗車する際、手消毒用のスプレーを手以外の顔や体に吹きかける行為を行いました。また、2024年7月には、利用者が施設内掲示板に触れる行為を止めさせる目的で、首元を