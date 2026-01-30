宇都宮市で乗用車複数台が絡む事故がありました。1人がけがをしたという情報もあります。【映像】車が車の上に乗っている現場（実際の映像）午後0時30分ごろ宇都宮駅西口近くで「乗用車多数の交通事故、車が車の上に乗っている」などの119番通報がありました。消防などによりますと乗用車5台が絡む事故で、車には合わせて13人が乗っていたということです。今のところ1人がけがをしたとみられますが、重傷の人はいないという