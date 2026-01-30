大阪市長選が告示された25日、街頭演説を聞く有権者ら＝大阪市中央区いずれも日本維新の会の前職吉村洋文氏と横山英幸氏の辞職に伴う出直し大阪府知事選と大阪市長選は、市を解体し特別区に再編する「大阪都構想」が争点。前職2人は3度目の住民投票挑戦に向けて信任を得たい考えだが、市民の賛否はさまざまで、理解の浸透は道半ば。再選されたとしても都構想の実現は見通せない。都構想は二重行政の解消が目的。成長戦略やイン