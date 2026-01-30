JR常磐線は、上野駅で架線が切れたことにより停電が発生して一部の区間で運転を見合わせていましたが、午後1時52分に全線で運転を再開しました。【映像】運転見合わせ・遅延区間JR東日本によりますと、午前7時ごろ、常磐線の上野駅で架線が切れたことにより停電が発生しました。この影響で、常磐線は一部の区間で運転を見合わせていましたが、午後1時52分に全線で運転を再開しました。（ANNニュース）