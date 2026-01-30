鹿児島県出水市出身で、オリンピックにも出場したマラソン一山麻緒選手が現役を引退すると発表しました。 一山麻緒選手は出水市出身の28歳です。 出水中央高校から実業団に進み、女子マラソン日本代表として、2021年の東京オリンピックとおととしのパリオリンピックに2大会連続で出場。東京オリンピックでは8位入賞を果たしました。 資生堂はきょう30日、一山選手が3月31日で現役引退すると発表しました。 一山選手は「皆さま