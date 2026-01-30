高知・早明浦ダム提供：水資源機構1月30日 吉野川水系水利用連絡協議会は高知県の早明浦ダムの貯水率が50％程度になった場合、第1次取水制限を行うことを決めました。 香川用水への供給量のカット率は20％です。 30日午前0時時点での早明浦ダムの貯水率は61.0％で、平年を22.5ポイント下回っています。 気象庁によると向こう1カ月程度はまとまった雨が期待できないことから、吉野川水系水利用連絡協議会は早けれ