ふるさと納税の住民税の控除額に上限を設けることが2026年度税制改正大綱に盛り込まれた。年収1億円以上の人が対象で、上限を193万円とする。27年の寄付から適用する。高所得者ほど控除額が大きく、高価な返礼品を受け取れる今の制度は、「金持ち優遇」との批判があるため、見直す。 ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付すると、寄付額から2000円を除いた額が年収などに応じて住民税と所得税から差し引かれる仕組み。寄付