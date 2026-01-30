◆テニス▽全豪オープンテニス第１３日（３０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）３０日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで世界王者の小田凱人（東海理化）が、国枝慎吾に次ぐ男子シングルス史上２人目の４大大会連続全制覇の快挙に王手をかけた。世界ランキング４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）に６−１、７−６のストレート勝ち。決