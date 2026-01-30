ソフトバンクは３０日、「ＦＵＫＵＯＫＡＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＰＲＯＪＥＣＴ」―【８９】から始まる、ホークスの文化を次の世代へ―の始動を発表した。福岡市内の王貞治ベースボールミュージアムで発足会見が行われ、新企画の発起人の１人でもある城島健司ＣＢＯが出席。監督と選手として共に戦った経験もあり「野球にこだわらず、スポーツしている子どもたちにもしっかり受け継いでいきたい」と文化の継承