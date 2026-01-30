大井川鉄道のグループ会社・大鉄アドバンスは、名物広報として活動している山本豊福氏が２３年９月から行っている「応援鉄ツアー」の第７弾を催行する。初回から続く基本テーマは各地で被災してしまった鉄道、利用者減少が顕著になりつつある地方を中心とした鉄道を乗って応援すること。今回の舞台は静岡県で、主要テーマは以下の通り。〈１〉２２年９月の台風被災により一部区間運休が続く大井川鉄道本線。〈２〉大井川鉄