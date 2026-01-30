巨人は東京ドームで行われる５月１５〜１７日のＤｅＮＡ戦と、７月１７〜１９日の中日戦を「ＢＬＡＣＫＤＩＡＭＯＮＤＳＥＲＩＥＳ２０２６（ブラックダイヤモンドシリーズ）」として開催すると発表した。この６試合ではチームカラーのひとつである「黒：Ｐｉｏｎｅｅｒ‐Ｂｌａｃｋ」を基調とした３ｒｄユニホーム、キャップ、ソックスを着用して戦う。黒のチームカラーは「球界や時代を牽引し、新たな未来を切り拓く