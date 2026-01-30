人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが30日、韓国では初となる同作のオフィシャルショップがオープン予定であることを発表した。【画像】買い物かごを手にしたちいかわ達がキュート！公開された告知イラスト投稿では、買い物かごを手にしたちいかわ・ハチワレ・うさぎがショップの建物の前で並び、「COMING SOON」と記されたイラストを公開。「詳細は後日お知らせいたします！」と告知された。また同時に韓国店の