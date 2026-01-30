タレントの関根勤（72）が、30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。かつて衝撃を受けた同番組の放送回を振り返った。この日は関根とともに、タレントの小堺一機がゲスト出演した。来月2日に放送50周年を迎える同番組について、司会の黒柳徹子は「その前日の2月1日に、お二人と一緒に50年分の名場面を振り返る番組を放送します」と告知した。続けて「関根さんは、徹子の部屋の第1回から（アシスタン