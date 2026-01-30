ビューティーブランド「iYON（アイヨン）」がブランド誕生1周年を記念したアンバサダーお披露目会見が2026年1月26日、東京都内にて開催されました。会場には約100名を超える人が訪れ、新たなブランドの顔となるももいろクローバーZ・玉井詩織さんが登壇しました。「憧れのアンバサダー」に就任。20代後半からのスキンケアへの想いブランドカラーをイメージした衣装で登場した玉井さんは、アンバサダー就任について「いつかは……と