石川県輪島市の「朝市通り」周辺＝30日午前石川県輪島市の坂口茂市長は30日の記者会見で、能登半島地震による大規模火災で焼失した「朝市通り」一帯の再建に向け、早ければ3月にも道路整備を着工すると明らかにした。地震から2年余りが経過する中、跡地の復興に向けた工事の第一歩で、坂口氏は「地域の声をしっかり聞いて取り組みたい」と話した。2025年度中に入札を実施する予定で、業者が決まり次第、工事に取りかかる。今後