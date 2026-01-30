囲碁の第44期女流本因坊就位式で、賞杯を手にする藤沢里菜女流本因坊＝30日午後、東京都内のホテル囲碁の第44期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負で6連覇を果たした藤沢里菜女流本因坊（27）の就位式が30日、東京都内のホテルで行われた。藤沢女流本因坊は謝辞で「内容で押され、今回は（防衛は）厳しいかと感じたこともあったが、何とか防衛できた。今後、各棋戦で活躍し囲碁界を盛り上げていきた